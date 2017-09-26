Соревнования в тишине

Около 90 спортсменов приняли участие в Спартакиаде среди глухих и слабослышащих школьников

Соревнования по бегу «Старты надежд», организованные городским управлением по физической культуре и массовому спорту в рамках Спартакиады глухих и слабослышащих школьников, завершились 19 сентября на базе рязанской школы-интерната №18. В состязаниях приняли участие 89 человек 1998-2010 годов рождения. Забеги среди юношей и девушек проводились по трем возрастным группам на дистанциях 30 и 60 метров. Победителям и призерам вручены грамоты и призы управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани. В этом году в рамках Спартакиады глухих и слабослышащих школьников города Рязани уже прошли соревнования по прыжкам в высоту «Юный кузнечик», легкоатлетическому кроссу и настольному теннису.