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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Доедут и до Рязани

00:01 / Общество
Группа компаний «Грейн Холдинг», которая работает и в Рязанской области, и официальное представительство марки Scania в России ООО «Скания-Русь» на выставке «Комтранс-2017» подписали меморандум о сотрудничестве

«Благодаря нашему сотрудничеству в 2018 году «Грейн холдинг» получит 50 новых автомобилей марки Scania, которые будут работать на экологически чистом топливе – природном газе. Уже сегодня более 250 малотоннажных автомобилей холдинга, работающих на газу, ежедневно развозят хлеб потребителям в 8 областей ЦФО. С нового года не только хлеб, но и мука, и зерно будут перевозиться на газомоторных автомобилях», – рассказал генеральный директор группы компаний «Грейн Холдинг» Андрей Алексеев.

Помимо поставки автомобилей, меморандум предусматривает научно-техническое сотрудничество сторон, их участие в реализации региональных и отраслевых программ по внедрению газомоторной техники.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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