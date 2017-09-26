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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
169

Среди лучших

00:01 / Общество
Доярка из Михайловского района с успехом выступила на Всероссийском конкурсе
Среди лучших

В Республике Мордовия завершился XXVI Всероссийский конкурс операторов машинного доения коров, в котором приняла участие представительница Рязанской области На­талья Титова из ООО «Малинки» Михайловского района.

Профессиональное мастерство на конкурсе продемонстрировали 66 участников из 60 субъектов РФ. Наталья Титова по сумме баллов 4-х этапов конкурса заняла пятое место по Центральному федеральному округу среди операторов машинного доения в своей группе («женщины до 45 лет со стажем работы от 8 до 14 лет»).

По словам начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Натальи Бышовой, такой высокий результат операторами машинного доения от нашего региона достигнут впервые.

– Наталья Викторовна Титова проработала в животноводстве более 9 лет, она – победитель областного конкурса операторов машинного доения коров: набрала максимальное количество баллов – 99,1. К Всероссийскому конкурсу Наталья подготовилась хорошо и на всех 4-х этапах, включающих как теорию, так и практику, показала хорошие результаты, – отметил главный зоотехник управления сельского хозяйства Михайловского района Андрей Ромашов.

По словам самой Натальи, перед началом соревнований она немного волновалась, но потом собралась и выполнила все поставленные задачи. И хотя угнаться за главным лидером соревнований – оператором из хозяйства, на базе которого проводился конкурс, было непросто, показала хорошие результаты (67,7 балла из 70,0).

– Награды нам вручал председатель оргкомитета, директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов и видел, как за меня радуются мои земляки, которые приехали вместе со мной. Мои успехи, конечно, порадовали и мою семью, – поделилась впечатлениями Наталья Титова.

Всероссийский конкурс среди лучших операторов машинного доения коров проводится раз в два года. Участники конкурса знакомятся с передовым опытом в организации процесса машинного доения коров, новыми технологиями и оборудованием, повышающими эффективность производства.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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