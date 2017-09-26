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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Легче предупредить

00:01 / Общество
Здоровый образ жизни начинается с детства

Состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участники заседания обсудили вопросы, связанные с работой по профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов среди несовершеннолетних.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Прилуцкого, в Рязанской области наметилась тенденция снижения уровня распространения наркологических заболеваний среди подростков. Андрей Прилуцкий рассказал о том, что ведется разъяснительная работа в школах с педагогами, родителями и непосредственно учащимися. Ежегодно школьники проходят профилактический медосмотр. Работает в Рязанской области и телефон доверия. В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав задействованы психологи и наркологи.

По словам начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Юлии Калининой, не существует сегодня технологии, которая может удержать человека от употребления наркотиков. «Эту проблему нужно решать, опираясь исключительно на сознание людей, – подчеркнула она. – Одним из важнейших направлений является антинаркотическая пропаганда, главная цель которой – донести до подростков и молодежи неблагоприятные последствия употребления наркотиков». В Рязанской области следят за тем, чтобы подростки не нарушали антиалкогольное законодательство.

На заседании комиссии шла речь и о завершившейся летней оздоровительной кампании. В частности, было сказано, что в детских оздоровительных лагерях Рязанской области этим летом отдохнули свыше 34 тысяч детей.

Министр образования региона Ольга Щетинкина в своем выступлении особое внимание уделила организации отдыха для трудных подростков, ребят из неблагополучных семей и воспитанников школ-интернатов. «В период летней оздоровительной кампании отдых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был организован как в летних оздоровительных учреждениях в Рязанской области, так и на морском побережье, – отметила Ольга Щетинкина. – 8 детей-сирот отдохнули в Испании в семьях». По ее словам, более 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в многодневных походах. Свыше 720 детей с инвалидностью отдохнули в интегрированных сменах вместе со здоровыми сверстниками в 8 лагерях. При этом программы лагерей были направлены на формирование здорового образа жизни.

Трудные подростки побывали в лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, загородных оздоровительных и санаторно-оздоровительных лагерях, в походах и экскурсиях. Для таких ребят были организованы профильные лагеря палаточного типа. К примеру, спортивно-оздоровительный лагерь «Зарница» организован совместно с Академией ФСИН России на базе загородного учебного центра, который находится в Сельцах. А на базе учебно-тренировочного комплекса 137-го гвардейского парашютно-десантного полка работал лагерь «Православные витязи». В лагере «Юный десантник» отдохнуло свыше 100 воспитанников военно ориентированных классов и общественных организаций военно-патриотической направленности в возрасте от 12 до 16 лет.

«Мы поддерживаем организацию военно-спортивных лагерей в муниципальных районах области, – подчеркнула Ольга Щетинкина. – Так, в Скопине работал военно-спортивный лагерь «Патриот». В нем приняли участие 40 детей и подростков».

В программу работы летних лагерей включены встречи с психологами, социальными педагогами, медицинскими работниками, представителями УМВД России по Рязанской области и МЧС России по Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
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