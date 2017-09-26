С точки зрения роста

Кабинет министров оценил бюджетные перспективы на три года

Планы на ближайшую трехлетку. Правительство определилось с основными направлениями расходов бюджета на 2018-2020 годы. Расчет опирается на те положительные сдвиги, которые наметились в экономике в первом полугодии: рост ВВП на 1,7 процента, промышленного производства – на 1,9 процента. Рекордно низкая инфляция. Исходя из этого, делаются прогнозы на закрепление позитивных тенденций – более двух процентов роста как промышленности, так и внутреннего валового продукта. Однако каков бы ни был расклад и какие бы ветры экономических санкций ни дули с Запада, кабинет министров в очередной раз заверил – социальные обязательства будут выполнены.

Состояние сдержанного оптимизма правительства далеко не всегда разделяют эксперты, пользующиеся статистикой из тех же источников. Да, говорят они, ВВП немного подрос, уровень производства тоже, но продолжается падение реально располагаемых доходов населения. А если так, то откуда возьмется основной драйвер развития экономики – потребительский спрос. Правда, правительство предпринимает меры в этом направлении. С 1 января 2018 года МРОТ предполагается установить в сумме 9 тыс. 489 рублей, или 85 процентов от прожиточного минимума за второй квартал, а с 1 января 2019 года приравнять его к прожиточному минимуму населения в трудоспособном возрасте. Но это, скорее, не достижение, а возврат долгов и исполнение давно обещанного. Еще один сигнал, говорящий о том, что в экономике не все гладко, – увеличение просроченной задолженности населения по банковским займам.

И, наконец, ожидание инвестиционного подъема может затянуться из-за не очень привлекательного долгосрочного рейтинга, который на днях присвоило Российской Федерации агентство Standard & Poor’s – по обязательствам в иностранной валюте «ВВ+» и в национальной валюте «ВВВ–». И в этих оценках экономические санкции сыграли не последнюю роль.

Однако бюджету по силам реализовать условия для экономического роста, убеждены в правительстве. Ключевой вопрос – за счет чего? Глава кабинета министров Дмитрий Медведев пообещал сохранить мораторий на повышение налоговой нагрузки на добросовестных налогоплательщиков. Говорилось на заседании правительства, предшествующем направлению бюджета в Госдуму, и об ограничении роста тарифов естественных монополий. Заметим, что тарифы на электроэнергию, коммуналку, железнодорожный проезд и являются основной причиной роста цен в нашей стране.

Среди перспективных отраслей, которым обещана адресная поддержка, наземный транспорт, энергетика, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, информационные технологии, строительство. Большие надежды возлагаются на «Цифровую экономику». Что это такое, пока не всякий рассуждающий о ней чиновник может внятно объяснить. А уж о населении и говорить нечего – тут полный простор для догадок и толкований. Многие и вовсе ударились в фантазии – мол, нажал кнопку, и блага посыпались сами собой. Легко, конечно, строить что-то виртуальное, пересыпая свою речь словечками «цифровизация», «оцифровка», «цифровой». Но цифровая экономика как раз не приемлет всякие фантомы. Она плотно связана с производством товаров и услуг, сокращает количество посредников на всех уровнях экономики, разрабатывает системы управления и производства с признаками искусственного интеллекта. Это ликвидация не только лишних цепочек (считай, финансовых пиявок), но и устранение издержек. Развитие телемедицины, дистанционного обучения, интернет-торговли – все это примеры цифровой (или умной) экономики. Для ее создания нужны интеллектуальные ресурсы – такие, какие будут накапливаться в технопарках наподобие кванториума «Дружба», открывшегося недавно в Рязани.

«Нам нужно развивать радиоэлектронику, IP-технологии, робототехнику», – заявил губернатор Николай Любимов в интервью федеральному телеканалу «Вести-24» на Московском финансовом форуме. Цифровая среда здесь увязана с реальным производством, с созданием осязаемых и зримых товаров и услуг.

Регионы ищут свои резервы и возможности для увеличения внутреннего валового продукта. В том числе благодаря налаживанию новых внешнеэкономических связей. Так, у Рязанской области появились перспективные партнеры, в числе которых Тульская и Калужская области. Опыт калужан в создании региональной фармацевтической индустрии и машиностроении пригодится рязанцам, ведь в числе перспективных для Рязанской области направлений глава региона Николай Любимов назвал фармацевтику, автомобилестроение, производство тракторов, сельское хозяйство.

Основные дискуссии по федеральному бюджету впереди. Не позднее 29 сентября главный финансовый документ на ближайшую трехлетку поступит на рассмотрение в Госдуму.