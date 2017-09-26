Вести районов

СОКОЛОВКА. Аграрии Рязанского района намолотили 102,7 тысячи тонн хлеба. По состоянию на 18 сентября в хозяйствах обмолочено 77,6% зерновых и зернобобовых культур. Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в АО «Павловское» – 35,3 тысячи тонн при урожайности 62,1 ц/га. На втором месте – ООО «Авангард»: 20 тысяч тонн при урожайности 48 ц/га. Комбайнер Анатолий Позднеев из СПК «Вышгородский» намолотил 5694 тонны зерна. В районе это пока лучший показатель.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. Полностью освоены средства, выделенные на инженерное обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки комплексной компактной застройки из 18 индивидуальных домов в селе Сергиевский Боровок. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было направлено 5,2 миллиона рублей.

МИХАЙЛОВ. В столовой Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов открылся оздоровительный фитобар «Лекарственная фантазия». Фиточай будет подбираться индивидуально, учитывая потребности и особенности организма пожилых людей. В дальнейшем сотрудники интерната планируют выращивать лекарственные растения на территории учреждения совместно с проживающими, а также организовывать выезды на природу для сбора различных трав.