Нити Арена
16:46 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
307

В новом составе

00:01 / Общество
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил удостоверения членам правительства региона

В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных образований. Николай Любимов по­благодарил собравшихся за проведенную работу в период избирательной кампании. По словам Николая Любимова, результаты по итогам выборов достигнуты совместными усилиями. «Самое важное – это поддержка людей в дальнейшем, – сказал Николай Любимов. – Мы должны слышать и понимать людей, очень быстро реагировать на их запросы, проблемы». Губернатор сказал, обращаясь к членам правительства: «Хочу пожелать нам всем успехов, чтобы Рязанская область стала одной из лучших в Российской Федерации, вошла в пятерку лидеров. Уверен, это нам по силам». Николай Любимов отметил, что предстоит много работать, слаженно, ответственно, по-новому, на результат. «Для жителей Рязанской области это главное», – сказал глава региона.

Вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства региона назначен Игорь Греков. Заместителями председателя регионального правительства стали Виталий Артемов, Олег Булеков, Лариса Крохалева, Сергей Самохин, Сергей Филимонов, Олег Харивский. Кроме того, удостоверения получили руководители министерств, главных управлений и госинспекций.

***

Распоряжениями губернатора Рязанской области Николая Любимова от 19 сентября с. г. назначены руководители центральных исполнительных органов государственной власти региона.

Руководителем министерства промышленности и экономического развития Рязанской области назначена Светлана Горячкина.

Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области стал Валерий Емец.

Министром образования и молодежной политики Рязанской области – Ольга Щетинкина.

И.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области назначена Татьяна Пыжонкова.

И.о министра по делам территорий и информационной политике региона будет Анна Рослякова.

И.о. министра природопользования назначена Валентина Русакова.

На должность министра транспорта и автомобильных дорог назначен Андрей Савичев.

Министром сельского хозяйства и продовольствия региона стал Дмитрий Филиппов.

Ряд министерств сохранили своих прежних руководителей.

Министр финансов – Марина Наумова.

Министр здравоохранения – Андрей Прилуцкий.

Министр ТЭК и ЖКХ – Андрей Горелов.

Министр строительного комплекса – Вячеслав Меньшов.

Министр имущественных и земельных отношений – Михаил Майоров.

Министр культуры и туризма – Виталий Попов.

Министр правительства Рязанской области – постоянный представитель губернатора в Рязанской областной Думе – Мария Антонюк.

Начальником главного управления «Региональная энергетическая комиссия» назначен Олег Голыхов.

Главное архивное управление региона возглавит Александра Перехватова.

Начальник главного управления записи актов гражданского состояния – Елена Васильева.

Начальник государственной инспекции по ветеринарии региона – Михаил Балакирев.

Начальником главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначен Владимир Самохвалов.

Руководителем главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области стал Валерий Калинкин.

На должность начальника главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники назначен Игорь Кривозубов.

Исполняющим обязанности начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области назначен Олег Василькин.

Исполнять обязанности начальника государственной инспекции жилищного и строительного надзора региона будет Иван Миронов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 166 (5453) от 20 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С точки зрения роста

Легче предупредить

Среди лучших

Вести районов
Олег Ковалев стал представителем Правительства области в Совете Федерации РФ
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
С точки зрения роста
Кабинет министров оценил бюджетные перспективы на три года
Димитрий Соколов
Из официальных источников
Большой хлеб
Намолот зерна в Рязанском и Захаровском районах превысил 100 тысяч тонн
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Первые!
Рязанская область возглавила ТОП-10 субъектов РФ, лидирующих по исполнению Майских Указов Президента РФ В.В. Путина в сфере экономики
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Наша земля
До конца года по национальной программе «Моя Россия» регион посетят более 2 тысяч школьников
Общество
Выявлены нарушения
Государственная инспекция жилищного и строительного надзора Рязанской области провела проверки капремонта
Общество
Вести с рынка
Подведены итоги исследования цен в регионе за очередную неделю осени
Общество
Готовимся к дню рождения области
Состоялось заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке к 80-летию Рязанской области
Из официальных источников
Соревнования в тишине
Около 90 спортсменов приняли участие в Спартакиаде среди глухих и слабослышащих школьников
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Доедут и до Рязани
Группа компаний «Грейн Холдинг», которая работает и в Рязанской области, и официальное представительство марки Scania в России ООО «Скания-Русь» на выставке «Комтранс-2017» подписали меморандум о сотрудничестве
Общество
Среди лучших
Доярка из Михайловского района с успехом выступила на Всероссийском конкурсе
Лада Петрова
Общество
Легче предупредить
Здоровый образ жизни начинается с детства
Ольга Драган
Экономика
Ставка – на экспорт
Рязанская область приняла участие в разговоре о перспективах отечественного автопрома
Татьяна Железнова
Общество
Демография как приоритет
Социальная политика майских указов президента помогает сбережению народа
Ирина Сизова
Авторская колонка
Рязань. Модерн
Ирина Сизова
Культура
Стремление к гармонии
В Театре на Соборной открылся 80-й сезон
Вероника Шелякина
Общество
Еще раз об Исадах
В библиотеке имени Горького презентовали новую книгу о старинном рязанском селе
Собственная информация
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Праздник
«Ведь были ж схватки боевые»
На Бородинском поле «повторили» героическое сражение
Лада Петрова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы