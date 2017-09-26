В новом составе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вручил удостоверения членам правительства региона

В церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы муниципальных образований. Николай Любимов по­благодарил собравшихся за проведенную работу в период избирательной кампании. По словам Николая Любимова, результаты по итогам выборов достигнуты совместными усилиями. «Самое важное – это поддержка людей в дальнейшем, – сказал Николай Любимов. – Мы должны слышать и понимать людей, очень быстро реагировать на их запросы, проблемы». Губернатор сказал, обращаясь к членам правительства: «Хочу пожелать нам всем успехов, чтобы Рязанская область стала одной из лучших в Российской Федерации, вошла в пятерку лидеров. Уверен, это нам по силам». Николай Любимов отметил, что предстоит много работать, слаженно, ответственно, по-новому, на результат. «Для жителей Рязанской области это главное», – сказал глава региона.

Вице-губернатором Рязанской области – первым заместителем председателя правительства региона назначен Игорь Греков. Заместителями председателя регионального правительства стали Виталий Артемов, Олег Булеков, Лариса Крохалева, Сергей Самохин, Сергей Филимонов, Олег Харивский. Кроме того, удостоверения получили руководители министерств, главных управлений и госинспекций.

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Распоряжениями губернатора Рязанской области Николая Любимова от 19 сентября с. г. назначены руководители центральных исполнительных органов государственной власти региона.

Руководителем министерства промышленности и экономического развития Рязанской области назначена Светлана Горячкина.

Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области стал Валерий Емец.

Министром образования и молодежной политики Рязанской области – Ольга Щетинкина.

И.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области назначена Татьяна Пыжонкова.

И.о министра по делам территорий и информационной политике региона будет Анна Рослякова.

И.о. министра природопользования назначена Валентина Русакова.

На должность министра транспорта и автомобильных дорог назначен Андрей Савичев.

Министром сельского хозяйства и продовольствия региона стал Дмитрий Филиппов.

Ряд министерств сохранили своих прежних руководителей.

Министр финансов – Марина Наумова.

Министр здравоохранения – Андрей Прилуцкий.

Министр ТЭК и ЖКХ – Андрей Горелов.

Министр строительного комплекса – Вячеслав Меньшов.

Министр имущественных и земельных отношений – Михаил Майоров.

Министр культуры и туризма – Виталий Попов.

Министр правительства Рязанской области – постоянный представитель губернатора в Рязанской областной Думе – Мария Антонюк.

Начальником главного управления «Региональная энергетическая комиссия» назначен Олег Голыхов.

Главное архивное управление региона возглавит Александра Перехватова.

Начальник главного управления записи актов гражданского состояния – Елена Васильева.

Начальник государственной инспекции по ветеринарии региона – Михаил Балакирев.

Начальником главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области назначен Владимир Самохвалов.

Руководителем главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области стал Валерий Калинкин.

На должность начальника главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники назначен Игорь Кривозубов.

Исполняющим обязанности начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области назначен Олег Василькин.

Исполнять обязанности начальника государственной инспекции жилищного и строительного надзора региона будет Иван Миронов.