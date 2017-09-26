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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Исполнять обязанности заместителя главы администрации Рязани назначена Елена Сорокина

09:02 / Власть
Исполнять обязанности заместителя главы администрации Рязани назначена Елена Сорокина

Родилась 16 января 1970 года в Рязани.

Окончила Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт им. С.А. Есенина, квалификация – учитель русского языка и литературы средней школы, в 2007 году присуждена ученая степень – кандидат педагогических наук.

С 1992 по 2007 год работала в школе-лицее №52 г. Рязани на различных должностях – от учителя русского языка и литературы до заместителя директора по учебной работе.

С 2007 по 2013 год – в управлении образования и молодежной политики администрации города Рязани на разных должностях: от начальника сектора до заместителя начальника управления.

С 2013 по сентябрь 2017 года занимала должность заместителя министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

С 19 сентября 2017 года – заместитель начальника управления образования и молодежной политики и и.о. заместителя главы администрации города Рязани.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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