Рязанцев приглашают к участию в велокроссе

Соревнования пройдут в рамках Всемирного дня без автомобиля

22 сентября в 16.00 в Мемориальном парке будет дан старт открытому Чемпионату и первенству города по кросс-кантри, которые проводятся управлением по физической культуре и массовому спорту совместно со спортшколой «Орион» в рамках Всемирного дня без автомобиля. К участию в велокроссе приглашаются все желающие в возрасте от 11 до 79 лет.

При себе необходимо иметь медицинскую справку-допуск, заверенную врачом, паспорт или свидетельство о рождении, сообщают в городском спортуправлении. С положением о проведении соревнований можно ознакомиться на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.