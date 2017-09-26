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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанцев приглашают к участию в велокроссе

09:29 / Спорт
Соревнования пройдут в рамках Всемирного дня без автомобиля
Рязанцев приглашают к участию в велокроссе

22 сентября в 16.00 в Мемориальном парке будет дан старт открытому Чемпионату и первенству города по кросс-кантри, которые проводятся управлением по физической культуре и массовому спорту совместно со спортшколой «Орион» в рамках Всемирного дня без автомобиля. К участию в велокроссе приглашаются все желающие в возрасте от 11 до 79 лет.

При себе необходимо иметь медицинскую справку-допуск, заверенную врачом, паспорт или свидетельство о рождении, сообщают в городском спортуправлении. С положением о проведении соревнований можно ознакомиться на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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