Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 19.54 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горел кирпичный нежилой двухэтажный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Пять пожарных расчетов ликвидировали пожар в нежилом доме в Рязани
09:51 20.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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