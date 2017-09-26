Пять пожарных расчетов ликвидировали пожар в нежилом доме в Рязани

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 19.54 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горел кирпичный нежилой двухэтажный дом. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.