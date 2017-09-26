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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жительница Рязанской области накопила 170 штрафов ГИБДД на общую сумму 230 тысяч рублей

09:53 / Общество
И оплачивать их не торопилась. Вернуть долги помогли судебные приставы

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с автоледи задолженности по 170 административным штрафам в области безопасности дорожного движения на общую сумму 230 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что за должницей на праве собственности зарегистрировано несколько транспортных средств. Должнице было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автоомбилей. Обратившись в органы ГИБДД, чтобы снять с учета автомобиль, а в дальнейшем продать, женщина получила отказ. После этого автоледи отправилась в отдел к судебному приставу, а после беседы с ним погасила долг полностью. Кроме основного долга, женщине пришлось оплатить исполнительский сбор на сумму 20 тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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