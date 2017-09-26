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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Незаконно получавшая пособия рязанка наказана судом

10:05 / Общество
В Кораблинском районном суде в особом порядке рассмотрено уголовного дело по обвинению жительницы областного центра, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Следствием установлено, что женщина, для получения социальных выплат на основании закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» представила в государственные органы сведения о том, что проживает в деревне Михино Кораблинского района, которая относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. На самом желе она проживала в Рязани, а, указанный в документах дом и вовсе сгорел.

На основании представленных документов гражданке оформили социальные выплаты, в том числе на ее малолетних детей. С 2009 по 2016 год она незаконно получила от регионального министерства социальной защиты около 370 тысяч рублей и от отделения Пенсионного фонда РФ по области 70 тысяч рублей. Вину в совершении инкриминируемого преступления женщани признала полностью.

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно, с испытательным сроком 8 месяцев. С нее также взыщут причиненный ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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