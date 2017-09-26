В Рязани осудили коррупционеров

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Рязани Сергея Солодова. Мужчину обвиняли в получении взятки в крупном размере. Подельнику Солодова, Анатолию Сухову инкриминировали подделку официального документа, мошенничество, совершенное в крупном размере и посредничество во взяточничестве. Представителя одной из юридических фирм Алексея Киселева обвиняли в даче взятки в крупном размере.

Установлено, что Сергей Солодов, находясь в должности заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации Рязани, в апреле прошлого года получил взятку через посредника Алексея Сухова от представителя одного из юридических лиц - Алексея Киселева - в сумме 250 000 рублей за согласование ввода в эксплуатацию ливневой канализации многоквартирного дома.

Кроме того, впоследствии в отношении Сухова были выявлены еще несколько фактов преступной деятельности, а именно: изготовление разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Он же обвиняется в получении от представителя одной из строительных организаций города 400 000 рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам администрации Рязани в качестве взятки за беспрепятственное согласование разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Установлено, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда Сергей Солодов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Анатолию Сухову, признанному виновным по всем эпизодам инкриминируемых ему преступлений, назначено наказание в виде штрафа в размере 9 миллионов рублей.

Алексей Киселев также признан судом виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллионов рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.