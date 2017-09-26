Нити Арена
16:47 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
256

В Рязани осудили коррупционеров

10:08 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, Советский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Рязани Сергея Солодова. Мужчину обвиняли в получении взятки в крупном размере. Подельнику Солодова, Анатолию Сухову инкриминировали подделку официального документа, мошенничество, совершенное в крупном размере и посредничество во взяточничестве. Представителя одной из юридических фирм Алексея Киселева обвиняли в даче взятки в крупном размере.

Установлено, что Сергей Солодов, находясь в должности заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации Рязани, в апреле прошлого года получил взятку через посредника Алексея Сухова от представителя одного из юридических лиц - Алексея Киселева - в сумме 250 000 рублей за согласование ввода в эксплуатацию ливневой канализации многоквартирного дома.

Кроме того, впоследствии в отношении Сухова были выявлены еще несколько фактов преступной деятельности, а именно: изготовление разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию нежилого здания.

Он же обвиняется в получении от представителя одной из строительных организаций города 400 000 рублей якобы для дальнейшей передачи должностным лицам администрации Рязани в качестве взятки за беспрепятственное согласование разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Установлено, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда Сергей Солодов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

Анатолию Сухову, признанному виновным по всем эпизодам инкриминируемых ему преступлений, назначено наказание в виде штрафа в размере 9 миллионов рублей.

Алексей Киселев также признан судом виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллионов рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Незаконно получавшая пособия рязанка наказана судом

Жительница Рязанской области накопила 170 штрафов ГИБДД на общую сумму 230 тысяч рублей

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 15 преступлений

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы