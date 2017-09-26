Рязанцам напоминают: завтра Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира (International Day of Peace). Учредив этот День, Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними. Отмечался этот день в третий вторник сентября. И только спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно постановила, что Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

ООН предлагает всем странам и народам в этот День прекращать все военные действия и проводить образовательные и общественные информационные акции по проблемам мира, привлекать внимание к разносторонней работе в поддержку мира на Земле. Так, каждый год у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого он ударяет в колокол, затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН.

Источник: www.calend.ru