С завтрашнего дня в Рязани с «круга» 10-го троллейбуса исчезнут 88-я и 47-я маршрутки

У них изменится схема движения

Как сообщает сайт транспорт Рязани, уже с завтрашнего дня автобусы маршрутов №№4 и 47 при движении в прямом и обратном направлениях будут следовать по улице Костычева, улице Новаторов, улице Крупской в районе школы №53, улице Юбилейной, Московскому шоссе до конечной остановки «ТРЦ «М5 Молл».

Автобусы маршрута №88 при движении в прямом и обратном направлениях будут следовать по улице Великанова, улице Юбилейной, Московскому шоссе, Авиационной улице, Забайкальской улице до конечной остановки «Забайкальская ул.». При этом сохранятся действующие интервалы движения автобусов по указанным маршрутам.