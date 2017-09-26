Рязанские судебные приставы за сутки взыскали с должников более 10 миллионов рублей

Вчера судебные приставы-исполнители Рязанской области взыскали с рязанцев задолженности по исполнительным производствам различных категорий на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП России. Фактическим исполнением окончено более 1 тысячи исполнительных производств.

В консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено около 1 миллиона рублей по налогам и сборам. С должников взыскано около 500 тысяч рублей исполнительского сбора.

Дознаватели регионального УФССП в отношении родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов возбудили 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.