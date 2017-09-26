Ночь в филармонии подарит рязанцам «Экологическую симфонию»

29 сентября с 19.00 до 23.00 Рязанская филармония приглашает совершить увлекательное музыкальное путешествие в рамках традиционной акции «Ночь в филармонии», пишет портал Вездекультура. В этом году акция посвящена Году экологии в России. Гости услышат «Экологическую симфонию» и смогут интересно и с пользой провести время.

Для горожан в течение всего вечера будут работать 12 интерактивных площадок, где каждый желающий сможет продемонстрировать свои знания и умения. Зрители смогут послушать «Биосферную фугу» и «Орнитологический ноктюрн», составить «Природное либретто», перелистать «Краснокнижную партитуру». За участие в викторинах и конкурсах рязанцы получат зелёные лист-бонусы и шанс побороться за Гран-при.

Традиционно «Ночь в филармонии» – это возможность не только приятно провести время на тематических площадках, но и послушать любимые песни и мелодии в исполнении давно полюбившихся коллективов и солистов филармонии. В рамках акции для гостей выступят более 165 артистов, которые представят свыше 15 концертных программ.

Те, кто заглянет на «Ночь в филармонии», смогут услышать «Природные напевы» Рязанского хора, оценить «Экологически чистое мастерство» квартета русских народных инструментов «Парафраз». Ансамбль «Солисты Рязани» устроят «Карнавал животных», а Рязанский камерный хор расскажет о «хоровой экологии». Ценителей творчества Константина Паустовского ждёт музыкальный лекторий, посвящённый 125-летию со дня рождения знаменитого писателя.

Завершит музыкальный вечер гала-концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра «Как прекрасен этот мир!». Гостей просят поддержать экодресс-код мероприятия, придя на него в одежде зелёных или синих оттенков.