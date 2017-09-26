В Михайловскую ЦРБ Рязанской области пришли работать молодые специалисты

Коллектив поликлиники Михайловской ЦРБ пополнили молодые доктора – терапевт Арина Арина Вильдейс и оториноларинголог Федор Лузгин. Они прошли обучение в РязГМУ имени академика И.П. Павлова и получили там соответствующие врачебные квалификации.

По словам главного врача михайловской больницы Владимира Бухова, в прошлом и этом году для больницы приобретена медицинская техника и оборудование на сумму более 1 миллиона рублей, два автомобиля «скорой медицинской помощи», произвели ремонт сельских ФАПов. Для четырех медиков-специалистов приобрели благоустроенное жилье и передали в безвозмездное пользование.

Двадцать пять выпускников общеобразовательных школ района получают среднее специальное медицинское образование, а двадцать – высшее профессиональное, причем студенты и ординаторы осваивают профессии окулиста, анестезиолога-реаниматолога, детского врача и психиатра. «Абитуриенты, заключив договор на целевое обучение, могут рассчитывать на льготные условия поступления в медицинские образовательные учреждения, а обучаемые – на стажировку и прохождение практики в стационаре районной больницы», - подчеркнул Владимир Бухов.

Фото Александра Федосеева