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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Михайловскую ЦРБ Рязанской области пришли работать молодые специалисты

12:11 / Общество
В Михайловскую ЦРБ Рязанской области пришли работать молодые специалисты

Коллектив поликлиники Михайловской ЦРБ пополнили молодые доктора – терапевт Арина Арина Вильдейс и оториноларинголог Федор Лузгин. Они прошли обучение в РязГМУ имени академика И.П. Павлова и получили там соответствующие врачебные квалификации.

По словам главного врача михайловской больницы Владимира Бухова, в прошлом и этом году для больницы приобретена медицинская техника и оборудование на сумму более 1 миллиона рублей, два автомобиля «скорой медицинской помощи», произвели ремонт сельских ФАПов. Для четырех медиков-специалистов приобрели благоустроенное жилье и передали в безвозмездное пользование.

Двадцать пять выпускников общеобразовательных школ района получают среднее специальное медицинское образование, а двадцать – высшее профессиональное, причем студенты и ординаторы осваивают профессии окулиста, анестезиолога-реаниматолога, детского врача и психиатра. «Абитуриенты, заключив договор на целевое обучение, могут рассчитывать на льготные условия поступления в медицинские образовательные учреждения, а обучаемые – на стажировку и прохождение практики в стационаре районной больницы», - подчеркнул Владимир Бухов.

Фото Александра Федосеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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