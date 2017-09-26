Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 4 человека получили травмы. Ещё в 39 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. На дорогах области инспекторы выявили 4574 нарушения правил дорожного движения, задержали 6 водителей в состоянии опьянения.
За сутки на территории Рязанской области зарегистрировали 42 ДТП
12:26 20.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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