За сутки на территории Рязанской области зарегистрировали 42 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 3 дорожно-транспортных происшествиях 4 человека получили травмы. Ещё в 39 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. На дорогах области инспекторы выявили 4574 нарушения правил дорожного движения, задержали 6 водителей в состоянии опьянения.