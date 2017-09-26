Автоавария произошла вчера в 14.20 в Спасске на пересечении улиц Горького и Ломоносова. Здесь 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 16-летний подросток. При этом у мопеда было преимущество при проезде, но у подростка не было прав на управление. В результате ДТП юноша получил травмы.
В ДТП в Рязанской области пострадал подросток
12:29 20.09.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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