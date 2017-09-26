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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В ДТП в Рязанской области пострадал подросток

12:29 / Происшествия

Автоавария произошла вчера в 14.20 в Спасске на пересечении улиц Горького и Ломоносова. Здесь 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 16-летний подросток. При этом у мопеда было преимущество при проезде, но у подростка не было прав на управление. В результате ДТП юноша получил травмы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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