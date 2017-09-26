Аграрии Ухоловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

По состоянию на 20 сентября в регионе обмолочено 503,1 тыс. га или 88 процентов от уборочной площади. Намолочено 1958,5 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 38,9 ц/га.

Сельхозтоваропроизводителями Ухоловского района обмолочено 88,6 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 105,3 тысячи тонн зерна (9-ый результат по области), при урожайности 36,4 ц/га.

Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И., где намолот составил 21,2 тыс. тонн при урожайности 46,2 ц/га.

По урожайности лидирует фермерское хозяйство Евгения Гусева - 59,6 ц/га.

Наилучшие результаты в ходе уборочной кампании демонстрируют механизаторы Алексей Митрофанов (2234 тонны) и Вячеслав Гордеев (2009 тонн) из СПК «Богородицкий». Среди водителей первые места по району также занимают водители из СПК «Богородицкий» Гавриков Олег (2427 тонн) и Кротов Владимир (2410 тонн).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области