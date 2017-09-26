Нити Арена
16:45 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
252

Аграрии Ухоловского района Рязанской области намолотили 100 тысяч тонн зерна

13:11 / Экономика

По состоянию на 20 сентября в регионе обмолочено 503,1 тыс. га или 88 процентов от уборочной площади. Намолочено 1958,5 тыс. тонн зерна. Урожайность составляет 38,9 ц/га.

Сельхозтоваропроизводителями Ухоловского района обмолочено 88,6 процента зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 105,3 тысячи тонн зерна (9-ый результат по области), при урожайности 36,4 ц/га.

Наивысшие результаты по валовому сбору достигнуты в КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И., где намолот составил 21,2 тыс. тонн при урожайности 46,2 ц/га.

По урожайности лидирует фермерское хозяйство Евгения Гусева - 59,6 ц/га.

Наилучшие результаты в ходе уборочной кампании демонстрируют механизаторы Алексей Митрофанов (2234 тонны) и Вячеслав Гордеев (2009 тонн) из СПК «Богородицкий». Среди водителей первые места по району также занимают водители из СПК «Богородицкий» Гавриков Олег (2427 тонн) и Кротов Владимир (2410 тонн).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Ставка – на экспорт

В Рязани подешевели морковь и капуста, а подорожали пшено и картофель

От лампочки к светодиоду

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
12:50
В Рязанской области «Рено Логан» столкнулся с грузовиком
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы