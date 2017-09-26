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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанца, похищавшего телефоны у женщин, задержали полицейские

14:03 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 46-летняя рязанка, проживающая в доме по улице Касимовское шоссе. Женщина рассказала, что у нее в квартире проходило застолье, после которого у нее пропал телефон. Полицейские выяснили, что в компании находился случайный знакомый пострадавшей. Женщина его описала. Подозрение в краже пало на 36-летнего рязанца, ранее судимого за хищения. Оперативники разыскали подозреваемого и выяснили, что он причастен и к другим кражам мобильных телефонов.

Аналогичные случаи произошли с 30 и 36-летней жительницами Рязани и тоже в ходе застолья. Общительный злоумышленник легко заводил знакомства и попадал в различные компании, откуда в подходящий момент уходил с чужим телефоном. Похищенное он сбывал случайным людям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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