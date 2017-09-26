Рязанские юннаты вырастили овощи и фрукты

В Рязанском детском эколого-биологическом центре в рамках областного конкурса «Юннат-2017» начала работу ярмарка, на которой представлены овощи и фрукты, выращенные школьниками на пришкольных участках. В работе ярмарки принимают участие представители 20 муниципальных образований Рязанской области.

С открытием ярмарки юннатов поздравили представители региональных министерств образования и молодежной политики, природопользования, сельского хозяйства и продовольствия, Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, регионального отделения Российского союза сельской молодежи и передовых сельскохозяйственных предприятий региона.

Открытие конкурса и защита авторских исследовательских работ, присланных юннатами на конкурс, состоится во второй половине дня. Подведение итогов и вручение наград будет проводиться 21 сентября.