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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские юннаты вырастили овощи и фрукты

14:12 / Общество
Автор фото: Лада Петрова | Рязанские юннаты вырастили овощи и фрукты
Фото: Лада Петрова.

В Рязанском детском эколого-биологическом центре в рамках областного конкурса «Юннат-2017» начала работу ярмарка, на которой представлены овощи и фрукты, выращенные школьниками на пришкольных участках. В работе ярмарки принимают участие представители 20 муниципальных образований Рязанской области.

С открытием ярмарки юннатов поздравили представители региональных министерств образования и молодежной политики, природопользования, сельского хозяйства и продовольствия, Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, регионального отделения Российского союза сельской молодежи и передовых сельскохозяйственных предприятий региона.

Открытие конкурса и защита авторских исследовательских работ, присланных юннатами на конкурс, состоится во второй половине дня. Подведение итогов и вручение наград будет проводиться 21 сентября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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