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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Сегодня вечером в Рязани откроют движение по улице Радищева

14:22 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня утром было закрыто движение по улице Радищева от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Введенской. Здесь идет дорожный ремонт. Рабочие укладывают верхний слой асфальтового покрытия и устанавливают элементы дорожной инфраструктуры. Основные виды работ будут завершены до 21.00 часов 20 сентября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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