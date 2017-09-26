Сегодня вечером в Рязани откроют движение по улице Радищева

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня утром было закрыто движение по улице Радищева от пересечения с улицей Свободы до пересечения с улицей Введенской. Здесь идет дорожный ремонт. Рабочие укладывают верхний слой асфальтового покрытия и устанавливают элементы дорожной инфраструктуры. Основные виды работ будут завершены до 21.00 часов 20 сентября.