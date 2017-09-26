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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие во встрече Президента России Владимира Путина с главами регионов РФ

14:40 / Власть

20 сентября проходит встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с главами регионов, избранными в ходе Единого дня голосования. Во встрече принимает участие Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Накануне встречи о работе, проведенной в регионе по исполнению поручений, данных Президентом РФ в ходе поездки в Рязанскую область в августе 2017 года, Губернатору Николая Любимову доложил Вице-губернатор региона Игорь Греков.

Задачи, поставленные главой государства, касаются проблем, обозначенных жителями Рязанской области в ходе «прямой линии» с Президентом РФ, состоявшейся летом текущего года.

В обращениях граждан были затронуты такие темы, как состояние дорог, транспортная доступность, ветхое жилье, экология, проблемы в сфере здравоохранения, газификация сельских населенных пунктов, ситуация в долевом строительстве.

Вице-губернатор Игорь Греков отметил, что большая часть вопросов решена положительно, по остальным ведется активная работа. Так, в зоне особого внимания остаются два объекта долевого строительства, которые планируется сдать до конца 2018 года. Губернатор Николай Любимов поручил держать этот вопрос на особом контроле. «Прошу активно продолжать работу, чтобы у нас не было обманутых дольщиков, и потом не возникало аналогичных проблем», – подчеркнул глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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