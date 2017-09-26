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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязани будут сохранять экосистему реки Лыбедь и чистить Рюминский пруд

15:05 / Экология

Сегодня 20 сентября и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов провел выездное совещание по вопросам благоустройства и надлежащего содержания территории города. Глава администрации областного центра побывал в Октябрьском районе города. В поездке приняли участие и.о. заместителя главы администрации Владимир Луканцов, префект Октябрьского района Александр Селиванов, руководители подразделений администрации.

Одним из объектов, которые проинспектировал Сергей Карабасов, стал выпускной коллектор реки Лыбедь, расположенный в районе 7-го Полевого переулка. Участок, где река выходит на поверхность, требует общей санитарной очистки и устранения поросли. Сергей Карабасов поручил профильному управлению организовать там работы по благоустройству, чтобы в дальнейшем предотвратить засорение русла реки и сохранить ее экосистему. Эту работу необходимо синхронизировать с мероприятиями по реабилитации Рюминского пруда, – поставил задачу Сергей Карабасов. По результатам выездной проверки он дал ряд поручений начальникам управления благоустройства, управления энергетики и ЖКХ усилить внутреннее взаимодействие с районными префектурами, в том числе – по вопросам сотрудничества с хозяйствующими субъектами и управляющими организациями в части содержания территорий, прилегающих к объектам торговли и социальной сферы, многоквартирным жилым домам.

Как сообщает сайт администрации областного центра, Сергей Карабасов поручил обновить реестры бесхозных объектов для их последующего демонтажа либо ограничения доступа к ним, а также подготовить информацию о содержании и использовании спортивных площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов областного центра.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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