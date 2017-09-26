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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Тридцать студентов из Японии принимают участие в рязанском форуме

15:15 / Общество
Автор фото: Анна Добролежа | Тридцать студентов из Японии принимают участие в рязанском форуме
Фото: Анна Добролежа.

Впервые в РГУ имени С.А. Есенина проходит Российско-Японский молодежный форум. На его организацию участники японского объединения вуза выиграли грант в конкурсе поддержки студенческих объединений Министерства образования и науки РФ.

Главная цель форума – развитие и укрепление добрососедских отношений между народами России и Японии, знакомство с историей и культурой и другими сторонами жизни двух стран.

Участие в форуме принимают 30 студентов из Японии (от Хоккайдо до Кюсю) и 20 студентов из Рязани, Москвы, Орла, Тамбова и Ростова-на-Дону. С 18 по 22 сентября для молодежных лидеров проведут экскурсии по достопримечательным местам региона, покажут презентации о городе и познакомят с творчеством студентов РГУ.

Основная часть программы – мастерские, в которых студенты двух стран разработают практико-ориентированные проекты по направлениям: экология, популяризация спорта среди молодежи, российско-японское молодежное сотрудничество, популяризация национального и культурного наследия среди молодежи.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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