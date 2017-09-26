Нити Арена
16:46 МСК
Вторник
26 / 09 / 2017
Выпуск № 169 (5456)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
326

В Рязани автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой

15:39 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 7.30 на улице Циолковского патрульный автомобиль «Лада Приора» с включенными проблесковыми маяками и включенным спецсигналом, двигаясь со стороны ул. Трудовая, при повороте налево на ул. Горького столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Эстима». За рулем патрульного автомобиля находился в рабочее время в форменной одежде 35-летний сотрудник полиции.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.  По факту ДТП назначена служебная проверка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В ДТП в Рязанской области пострадал подросток

Пять пожарных расчетов ликвидировали пожар в нежилом доме в Рязани

В Рязанской области «пятнашка» столкнулась с иномаркой

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:02
Три жителя Рязанской области ограбили мастерскую по ремонту бытовой техники
14:50
На агропредприятия Рязанской области пришли работать 73 молодых специалиста
14:32
Рязанцы увидели «Многоликую Россию»
13:03
В Рязанской области стартует региональная Декада ГТО
12:53
Две рязанские лучницы выступят на первенстве мира в Аргентине
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы