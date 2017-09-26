В Рязани автомобиль ДПС столкнулся с иномаркой

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 7.30 на улице Циолковского патрульный автомобиль «Лада Приора» с включенными проблесковыми маяками и включенным спецсигналом, двигаясь со стороны ул. Трудовая, при повороте налево на ул. Горького столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Эстима». За рулем патрульного автомобиля находился в рабочее время в форменной одежде 35-летний сотрудник полиции.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП назначена служебная проверка.