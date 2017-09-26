В Рязанской области проходит профилактический рейд «Автобус»

Сегодня на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, должностными и юридическими лицами организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Инспекторы обследуют маршруты движения пассажирского транспорта, проверяют организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Проверки касаются работы по выпуску пассажирского транспорта на линию, технического состояния пассажирского транспорта, а также соблюдения водителями автобусов (троллейбусов) правил дорожного движения.