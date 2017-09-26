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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В Рязанской области проходит профилактический рейд «Автобус»

15:53 / Актуально

Сегодня на территории региона сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактический рейд, направленный на пресечение нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями, должностными и юридическими лицами организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров на коммерческой основе.

Инспекторы обследуют маршруты движения пассажирского транспорта, проверяют организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Проверки касаются работы по выпуску пассажирского транспорта на линию, технического состояния пассажирского транспорта, а также соблюдения водителями автобусов (троллейбусов) правил дорожного движения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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