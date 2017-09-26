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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Рязанские студенты принимают участие в XV Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер»

15:54 / Общество

Делегация РГУ имени С.А. Есенина участвует в XV Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер», который проходит в Туапсинском районе Краснодарского края в оздоровительном комплексе «Орбита», сообщает сайт рязанского вуза.

Участниками конкурса стали 500 студентов из 150 вузов страны. Молодые люди поучаствуют в панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах. Программа XV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» включает в себя конкурсные мероприятия финального этапа: «Автопортрет», «Заседание профкома», «Правовое ориентирование. Профтест», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Изложение», «Блиц» и «Сюрприз».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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