Рязанские студенты принимают участие в XV Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер»

Делегация РГУ имени С.А. Есенина участвует в XV Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер», который проходит в Туапсинском районе Краснодарского края в оздоровительном комплексе «Орбита», сообщает сайт рязанского вуза.

Участниками конкурса стали 500 студентов из 150 вузов страны. Молодые люди поучаствуют в панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах. Программа XV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер» включает в себя конкурсные мероприятия финального этапа: «Автопортрет», «Заседание профкома», «Правовое ориентирование. Профтест», «Инфографика», «Профсоюзный биатлон», «Изложение», «Блиц» и «Сюрприз».