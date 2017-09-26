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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Жителя Рязанской области осудили за призыв в соцсети к насилию и дискриминации православных верующих

16:16 / Общество

В Московском районном суде Рязани огласили приговор по уголовному делу в отношении жителя Рязанской области, 1986 года рождения по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как сообщает сайт Рязанского областного суда, с 2014 по 2016 год, подсудимый на свой странице в соцсети, открытой для свободного просмотра, размещал изображения, видеозаписи и тексты, содержание которых направлено на побуждение (в том числе в форме призыва) к совершению насильственных и дискриминационных действий в отношении группы лиц, выделенной по религиозному признаку, а также на унижение человеческого достоинства группы лиц, выделяемой по религиозному признаку, а именно православных верующих.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год с возложением определенных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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