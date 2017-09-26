Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день русского единения

Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать День поддержали представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран. Инициатором этого Дня выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения». Идея нового праздника была презентована 25 ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Международного инициативного комитета, Александром Ивановым, на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке». Представители 24 стран мира стали членами Международного инициативного комитета и подписали Декларацию, став соучредителями Всемирного дня русского единения: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Россия, Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Международный инициативный комитет призывает другие общинные организации — объединения российских соотечественников стран мира — присоединиться к подписанию Декларации. Кстати, символом Всемирного дня русского единения является русская берёзка.

Источник: www.calend.ru