Как сообщает сайт рязанской епархии, в субботу, 23 сентября будет освящен храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Яблонево Кораблинского района. После освящения пройдет Божественная литургия. Начало в 8.45
В Рязанской области освятят храм
17:37 20.09.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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