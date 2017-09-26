Рязанских бизнесменов познакомили с изменениями в Налоговом кодексе

Вступившие в силу с 1 января 2017 года поправки в Налоговый кодекс благоприятно отразятся на бизнесе и будут способствовать привлечению инвестиций, считают сотрудники УФНС России по Рязанской области. О самых существенных новациях они рассказали предпринимателям на семинаре в администрации г. Рязани.

Встреча была посвящена применению специальных налоговых режимов.

Немалая часть предпринимателей работает по упрощенной системе налогообложения (УСН). Ключевые изменения коснулись лимита доходов для перехода и применения УСН. Раньше максимальным пороговым значением для перехода на «упрощенку» был доход 45 млн. рублей, с 1 января 2017 г. он повышен до 112,5 млн. «То есть перейти на УСН с 1 января 2018, можно, если по итогам 9 мес. 2017 г предприниматель получил доход не более 112,5 млн. рублей», – прокомментировала главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Рязанской области Галина Маликова.

Вырос и предельный размер дохода, превышение которого лишает права на применение УСН, с 60 млн. до 120 млн. рублей. От применения этого специального налогового режима многих предпринимателей отсекала стоимость их основных средств – свыше 100 млн. рублей. Теперь верхняя планка равняется 150 млн. Расширился и перечень расходов, которые бизнес имел право списывать в качестве затрат. К примеру, он пополнился расходами на независимую оценку квалификации наемных работников.

Важная новация – введение нулевой ставки по УСН. Право налоговых каникул с 2017 г. получили индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные в этом качестве.

Нулевая ставка теперь актуальна и для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, выбравших для себя патентную систему. А вот для бизнеса, работающего по ЕНВД, нулевые декларации не предусмотрены. Зато действие самого ЕНВД продлено до 1 января 2021 года, а предпринимателям предоставлено право уменьшать этот налог на сумму страховых взносов как за сотрудников, так и за себя. Но не более чем на 50 процентов, уточняют в УФНС.

Вышло важное уточнение – какие организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги, вправе применять ЕНВД. Только те из них, которые имеют на балансе не более 20 автомобилей в работающем или неработающем состоянии.

Очень выгодным, по мнению, налоговиков, является использование патентной системы при ведении малого бизнеса. Если на предприятии трудится не более 15 человек, а доход с начала календарного года не превышает 60 млн. рублей, то патент может стать самым оптимальным вариантом. Среди преимуществ – возможность совмещения ПСН с другими видами налогообложения, расчет суммы налогов непосредственно налоговыми органами (она указывается в патенте). Ставка налога не зависит от фактически полученного дохода.

К тому же изменения в Налоговый кодекс не оставили без подарка и этот, довольно малочисленный пока сектор налогоплательщиков. Раньше при несвоевременной оплате патента предприниматель терял право на применение ПСН. Сейчас оно остается. Наказание следует только в виде пеней и штрафа.