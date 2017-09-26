В ближайшее воскресенье определится победитель клубного первенства Рязани по футболу

Вчера прошли два матча финального этапа клубного первенства города Рязани по футболу среди детей 2008 года рождения. Об этом сообщает сайт администрации областного центра.

Футболисты команды «Золотые купола-1» одержали победу над «Золотыми куполами-2» со счетом 4:1. Спортсменов тренирует Александр Арсяков. Подопечные Виктора Исайкина «Золотые купола-4» уступили со счетом 1:3 команде «Золотые купола-Локомотив», которые занимаются под руководством Михаила Калекина.

Финальные игры, награждение призеров и победителей состоятся 24 сентября в 15.00 на футбольном поле стадиона «Локомотив».