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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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В ближайшее воскресенье определится победитель клубного первенства Рязани по футболу

17:45 / Спорт

Вчера прошли два матча финального этапа клубного первенства города Рязани по футболу среди детей 2008 года рождения. Об этом сообщает сайт администрации областного центра.

Футболисты команды «Золотые купола-1» одержали победу над «Золотыми куполами-2» со счетом 4:1. Спортсменов тренирует Александр Арсяков. Подопечные Виктора Исайкина «Золотые купола-4» уступили со счетом 1:3 команде «Золотые купола-Локомотив», которые занимаются под руководством Михаила Калекина.

Финальные игры, награждение призеров и победителей состоятся 24 сентября в 15.00 на футбольном поле стадиона «Локомотив».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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