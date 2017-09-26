Рязанка вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

Одной из финалисток Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года» стала заведующая библиографическим отделом Централизованной системы детских библиотек Рязани Елена Аванесова, сообщает сайт администрации областного центра. Всего на конкурс поступило 167 заявок из 55 регионов.

По итогам заседания жюри определило 20 финалистов среди сотрудников общедоступных муниципальных библиотек и 12 финалистов из числа студентов высших и средне-специальных учебных заведений.

В ближайшее время на сайте Российской национальной библиотеки будет открыто онлайн-голосование за финалистов, по итогам которого определятся пять лидеров по числу голосов. Любой желающий может принять участие в голосовании, оставив свой голос финалистке, представляющую Рязанскую область.