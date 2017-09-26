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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Ансамбль народного танца «Лель» из Рязани стал победителем ряда всероссийских конкурсов

18:13 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, ансамбль народного танца «Лель» ДК «Приокский» Рязани принял участие в V Общероссийском конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Черноморские просторы», в XII Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Кубань — самое яркое солнце России», а также в Международном фестивале талантливых детей и молодёжи «Южный берег», которые состоялись в рамках Международного фестивального движения «Время зажигать звёзды».

Конкурсные выступления ансамбля высоко оценили жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства РФ. Рязанский коллектив пополнил копилку наград дипломами лауреата 1 степени в нескольких категориях, а также получил Гран-при за лучшее выступление на фестивальных просмотрах. В дополнение к наградам ансамбль приглашён в столицу для участия в московском конкурсе «Время зажигать звёзды» и на Рождественские ёлки, которые будут проходить в Доме пионеров на Воробьёвых горах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 сентября 2017 года
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