Ансамбль народного танца «Лель» из Рязани стал победителем ряда всероссийских конкурсов

Как сообщает портал Вездекультура, ансамбль народного танца «Лель» ДК «Приокский» Рязани принял участие в V Общероссийском конкурсе-фестивале хореографических коллективов «Черноморские просторы», в XII Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Кубань — самое яркое солнце России», а также в Международном фестивале талантливых детей и молодёжи «Южный берег», которые состоялись в рамках Международного фестивального движения «Время зажигать звёзды».

Конкурсные выступления ансамбля высоко оценили жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства РФ. Рязанский коллектив пополнил копилку наград дипломами лауреата 1 степени в нескольких категориях, а также получил Гран-при за лучшее выступление на фестивальных просмотрах. В дополнение к наградам ансамбль приглашён в столицу для участия в московском конкурсе «Время зажигать звёзды» и на Рождественские ёлки, которые будут проходить в Доме пионеров на Воробьёвых горах.