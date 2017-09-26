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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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«Рязань-ВДВ» на «Спартаке» проэкзаменовала юниорскую сборную России

09:00 / Спорт
«Десантницы» 20 сентября на поле стадиона «Спартак» провели контрольный матч со сборной России среди девушек до 17 лет, которая готовится к первому отборочному раунду первенства Европы-2018 в Гетеборге (Швеция) 16-22 октября
«Рязань-ВДВ» на «Спартаке» проэкзаменовала юниорскую сборную России

Интерес к этой игре усиливало то, что в составе юниорской сборной России две юные рязанские «десантницы» – Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева.

«Рязань-ВДВ» начала игру в таком составе: Бойченко, Еремеева, Басанская, Медведь, Алексанян, Власенко, Кутушева, Колесникова, Синютина, Туриева, Осипова. На поле отсутствовали вратарь Екатерина Самсон (её место заняла Ольга Бойченко), четыре игрока сборной России, которая 19 сентября играли со сборной Англии – Анна Беломытцева, Татьяна Шейкина, Елена Данилова и Марина Фёдорова, а также восстановившаяся после травмы Дарья Макаренко.

Хозяева поля забили быстрый гол: на 5-й минуте Илона Власенко вышла на рандеву с вратарем соперниц и открыла счет. В дальнейшем «десантницы» владели мячом, контролировали ход встречи, но серьезных моментов не создали.

Во втором тайме в составе «Рязани-ВДВ» появились три футболистки дублирующего состава: вратарь Виолетта Исайкина, защитник Евгения Фокина и нападающий Елена Зубкова. Ольга Бойченко осталась на поле в качестве полевого игрока.

Игра почти выровнялась, и юниоркам удалось отыграться.

В середине второго тайма за игру рукой в штрафной площади гостей был назначен пенальти, который четко реализовала Бойченко.

В итоге игра завершилась победой «Рязани-ВДВ» со счетом 2:1.

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 21 сентября 2017 года
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