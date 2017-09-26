«Космический рейс» – в Ижевском

На родине Константина Эдуардовича Циолковского, в селе Ижевском, откроется выставка «Этот фильм зовет в космос»

Экспозицию рязанцам представят научные сотрудники Калужского музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Документальные материалы из фондов музея поведают об истории создания вышедшего на экраны в 1936 году первого советского научно-фантастического фильма «Космический рейс». Слова, вынесенные в название выставки, принадлежат космонавту №34 Георгию Гречко, который писал в своей книге о том, что стал космонавтом благодаря фильму.

«Космический рейс» – советский научно-фантастический фильм о покорении космоса. Создана картина на киностудии «Мосфильм» в 1935 году. Премьера состоялась 21 января 1936 года. Сценарий фильма написан при участии и непосредственном научном консультировании Константина Эдуардовича Циолковского, сказавшего о фильме такие слова: «Шире литературы влияние кинофильмов. Они нагляднее и ближе к природе, чем описание. Это высшая форма художественности. В особенности, когда кино овладело звуком.

Мне кажется, что со стороны «Мосфильма» и тов. Журавлева большим геройством стало то, что они взялись осущест­вить фильм «Космический рейс». И нельзя не высказывать большого удовлетворения этой работой».

Исследователи научных трудов Циолковского говорят о том, что благодаря участию великого ученого научная сторона фильма была почти безупречной. Кроме устаревших деталей (старт с эстакады, противо­перегрузочные ванны), все остальное впечатляет и сегодня.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИЛЬМА:

«Лето 1946 года. В московском Институте межпланетных сообщений проводятся первые опыты по подготовке полета на Луну. Первые опыты не приносят успеха. Запущенный в космос кролик гибнет в полете. Вторая ракета с кошкой на борту бесследно исчезает. Тем временем на Луну на гигантском космическом ракетоплане «Иосиф Сталин» отправляется его создатель академик Павел Иванович Седых вместе со своими спутниками: Мариной – ассистентом профессора Карина и пробравшимся на корабль в последний момент перед стартом юным изобретателем Андрюшей Орловым. Путешественники прилуняются на обратной стороне Луны, откуда перебираются на видимую с Земли сторону и подают сигнал в виде слова СССР, который успешно принимают с помощью телескопов земляне. У них возникает проблема с кислородом для дыхания, но они находят замороженные остатки лунной атмосферы, с помощью которых решают эту задачу. По-воробьиному попрыгав (особенность передвижения, рекомендованная Циолковским) по Луне, благополучно возвращаются на Землю. Вместе с ними возвращается кошка – найденная и спасенная пассажирка пропавшей второй ракеты».

Точка зрения

Георгий Михайлович Гречко

летчик-космонавт СССР, г. Москва:

«Я там просто жил, мысленно влезал в экран, был с героями фильма «Космический рейс». Старт ракеты в фильме «Космический рейс» меня поразил. Я мечтал стать ракетостроителем! Дух Космоса, мне кажется, там передан блестяще! То есть этот фильм зовет в Космос, зовет человека расширить круг своего обитания – и это самое главное, мне кажется как профессионалу. Я его очень полюбил, когда впервые увидел, и много раз смотрел. Мне кажется, этот фильм замечательный».

Людмила Павловна Майорова,

заведующая научно-экспозиционным отделом научной биографии Константина Эдуардовича Циолковского музея истории космонавтики, г. Калуга:

«Специально для этого фильма Константин Эдуардович Циолковский создал альбом космических путешествий и подготовил ряд материалов, которые были использованы в фильме. На выставке, помимо наших материалов, будут представлены рисунки художника Юрия Павловича Швеца, который был главным оформителем этого фильма. Впервые прозвучат воспоминания о своих впечатлениях от встреч с Циолковским художника Юрия Павловича Швеца и режиссера Василия Николаевича Журавлева. Они расскажут о том, как работали над фильмом, и о значении встреч с Циолковским для их дальнейшей судьбы. К сожалению, Циолковский не дождался премьеры этого фильма, в создание которого он вложил много усилий и таланта. Фильм на протяжении всей своей истории пользуется большой популярностью. Все годы своего существования кинокартина «Космический рейс» демонстрировалась зрителям при аншлаге. Это кино и сейчас актуально, поскольку участие в его создании принимал человек, который является основоположником теоретической космонавтики».