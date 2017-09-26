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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Летят журавли

00:01 / Экология
По старинному поверью, на Куприянов день, то есть 13 сентября по новому стилю, журавли собираются вместе перед отлетом
Летят журавли

Для орнитологов выбор журавлями миграционных маршрутов – вопрос не праздный. К сожалению, в некоторых странах (например, в Афганистане и Пакистане) до сих пор сохранилась традиция охотиться на пролетных журавлей.

Особенно остро проблема выживания стоит перед стерхом – белым журавлем, эндемиком северных территорий России, занесенным в международную Красную книгу. А значит, и перед выпускаемыми на волю стершатами, выращенными в питомнике редких видов журавлей Окского государственного биосферного заповедника.

К сожалению, специалисты, вырастившие стерхов, не могут подсказать подросшим птенцам безопасные пути пролета. Например, через Казахстан на юг Узбекистана, где зимуют серые журавли. На обучение стершат полету по этому пути был направлен проект «Полет надежды», ныне приостановленный из-за недостатка финансирования. В течение последних нескольких лет молодых стерхов отвозят к местам миграционных остановок в надежде, что птенцы примкнут к своим диким сородичам.

Так, в прошлом году стерхов выпустили на Обжоровском участке Астраханского заповедника. По словам директора Окского заповедника Юрия Маркина, двое из них улетели к Черному морю, перезимовали на Керченском полуострове и потом снова вернулись в Астрахань. В этом году для отслеживания путей миграции птиц, кроме обычных колец, стерхов снабдят передатчиками.

Одновременно продолжается изучение миграционных маршрутов серых журавлей. В этом году в Окском заповеднике и его окрестностях GPS-трекерами с GSM-передатчикам помечена еще 21 птица. По словам Саши Пекарской, аспиранта факультета экологии Иерусалимского университета, приехавшей в Окский заповедник для изучения начала миграции и мечения журавлей, серые журавли в Европе уже начали мигрировать в сторону Франции, а наши пока улетать не спешат.

Перед осенней миграцией журавли собираются в общие стаи, кочуют по полям. Сама стая для серых журавлей не является незыблемой структурой, но семья с журавлятами первого года всегда держится вместе. Бывают случаи, когда семья распадается из-за гибели одной птицы от браконьеров или испуганные выстрелами журавли разлетаются и не могут найти друг друга.

– Известен случай, – рассказывает Саша Пекарская, – когда один из помеченных птенцов потерялся во время миграции на территории Украины и прилетел на зимовку в долину р. Хулы (Израиль) с другой группой журавлей. Этой осенью осиротевший птенец серого журавля прилетел на крики сородичей, живущих в питомнике редких видов журавлей Окского заповедника. Его поймали, пометили GPS-трекером и отвезли на предмиграционное скопление к его диким собратьям. Теперь по данным GPS-передатчика мы сможем следить за его судьбой. Но такие ситуации крайне редки, – объяснила молодой ученый.

Сезонные миграции требуют огромных энергетических затрат, поэтому журавли в предмиграционный период стараются накопить как можно больше жировых запасов. В своем исследовании Саша старается понять, когда журавли начинают миграцию, как используют места остановок в зависимости от типа местности? Есть ли у взрослых птиц преимущество перед молодыми в использовании для полетов восходящих потоков воздуха – термалей?

По уже полученным данным, серые журавли из Рязанской области зимуют в Израиле, в Турции. Отдельные «путешественники» долетают до Эфиопии.

Марина Горянцева

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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