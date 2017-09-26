Спортивный курьер

Пьедестал выбирает сильнейших

В Семеновском поселении Рязанского района, на трассе «Семеновская», проведен 29-й по счету Всероссийский автокросс «День урожая». В его программе были этап Кубка России и традиционные соревнования в классах автомобилей «Т-4», «Д-2-Н», «Т 4-1» «Д3», «Т1-2500» и «Т4-3».

Отличились гости: победителями стали Александр Кротов из Арзамаса, Кирилл Комаров и Денис Демидов (г. Реж), москвич Артем Мамченко. Среди хозяев трассы гонки выиграли Виктор Кулешов и Анатолий Ермаков, вторыми финишировали Владимир Обоев и Александр Ермаков, «бронзу» добыл Вячеслав Свечников.

В традиционном автокроссе командный зачет возглавила рязанская команда в составе Вячеслава Свечникова, Владимира Обоева и Андрея Тришкина, вторым был рязанский «Автотехцентр ЛУЧ», за который выступали Роман Степанов, Андрей и Максим Кученевы.

Начали с поражения

С поражения начали выступление в первенстве России по мини-футболу среди клубов высшей лиги (конференция «Запад») рязанцы: они уступили именитому «Динамо» из Подмосковья.

Счет в матче, состоявшемся в Рыбном, в местном ФСК «Звезда», на шестой минуте открыли гости, на что «Элекс-Фаворит» ответил тремя голами подряд: на пятнадцатой минуте отличился Алексей Петухов, на 21-й – Денис Голунов, на 23-й – Антон Чекмарев. Далее забивали только динамовцы, в итоге они победили – 6:3.