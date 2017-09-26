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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Детскую площадку – в каждый двор!

00:01 / Город и мы
В районе завершается установка нового игрового оборудования
Детскую площадку – в каждый двор!

В 2017 году в рамках муниципальной программы в 25 дворах Московского района запланирована установка детского игрового оборудования. Как сообщили в префектуре района, к настоящему моменту оборудование смонтировано в 15 дворах. В десяти оно появится до наступления холодов.

Префект района Сергей Горбунов отметил:

– Для того чтобы дворовая территория была внесена в программу, она должна быть соответствующим образом оформлена, то есть должны быть сформированы ее границы или земельный участок предоставлен муниципалитетом в аренду либо в пользование.

Между тем современное игровое оборудование нужно не только во дворах многоэтажной застройки. В таких микрорайонах, как Дягилево, Недостоево, Мервино, Канищево, немало частной застройки, где также есть потребность в детских площадках. Могут ли эти территории быть в включены в муниципальную программу? По словам префекта, этот вопрос нередко задавали активисты территорий общественного самоуправления.

– В этом году включить в программу эти территории не удалось. Дело в том, что ни один из ТОСов не успел вовремя оформить в пользование земельный участок будущей площадки. Кроме того, ТОС обязательно должен быть зарегистрирован как юридическое лицо и иметь расчетный счет для перечисления субсидий. Затем ТОС должен подать в администрацию города заявление с просьбой предоставить в пользование земельный участок для размещения детского игрового оборудования и заявление на его установку с приложением необходимых документов. Те ТОСы, которые до весны 2018 года подготовят необходимые документы, имеют шанс попасть в аналогичную программу 2018 года, – пояснил Сергей Горбунов.

Подробную информацию о том, как попасть в муниципальную программу установки детского игрового оборудования во дворах Московского района, можно получить в префектуре по телефону 8(4912)37-35-19.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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