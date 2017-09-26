В преддверии осеннего месячника благоустройства

Работа по благоустройству района – одна из основных каждодневных обязанностей префектуры. В наведении чистоты и порядка непосредственное участие принимают службы муниципального предприятия «Дирекция благоустройства города Рязани» и профильного управления администрации областного центра.

Так, за последние несколько дней совместными усилиями было благоустроено Московское шоссе: окошена трава, убран мусор, придорожный смет. К работам подключились хозяйствующие субъекты – коллективы предприятий и организаций, расположенных на Московском шоссе, которые навели чистоту на прилегающих к своим зданиям и офисам территориях.

– Активную помощь в благоустройстве нам оказывают такие предприятия, как «Автодор». Их служба помогает содержать часть трассы М5-«Урал». Всегда откликается на наши просьбы подразделение Российских железных дорог, которое курирует участок пересечения Московского шоссе и улицы Юбилейной, – отметил префект района.

Кроме уборки территорий района, за прошедшую неделю были заменены уличные светильники на улице Зафабричной.

– Мы получили жалобу от жителей этой улицы на то, что дворы и проезжие части не освещены в темное время суток. Вместе со специалистами Дирекции благоустройства города мы выехали на место, определили, какие светильники требуют замены, и в течение двух дней выполнили необходимую работу, – рассказал Сергей Горбунов.

Еще одна просьба о благоустройстве поступила от активистов территории общественного самоуправления поселка Ворошиловка.

– На минувшей неделе в Ворошиловке были отсыпаны асфальтовой крошкой повреждения дорожного полотна в районе разворотного круга маршрутных такси. Благоустройство коснулось и придорожной части: здесь была окошена трава вдоль дороги, приведен в порядок пожарный пруд. К окосу травы подключилось муниципальное предприятие РМПТС, которое навело чистоту вдоль своих сетей, – пояснил Сергей Горбунов.

Что касается содержания дворовых территорий, то здесь работа ведется в тесном взаимодействии с управляющими жилым фондом компаниями. В настоящее время она сосредоточена на вырубке дикорастущей поросли и окосе дворовых территорий.

– Можно говорит о том, что сейчас мы готовимся к осеннему месячнику благоустройства города, – подытожил префект.