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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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С заботой о старшем поколении

00:01 / Город и мы

На территории Московского района проживает немало ветеранов Великой Отечественной войны, труда, уважаемых людей, внесших большой вклад в развитие и благополучие города. Встречи ветеранов со школьниками, их участие в праздниках двора, улиц, поздравление «золотых» пар семейной жизни – лишь малая часть из традиционного совместного плана действий совета ветеранов и префектуры.

Ветераны района – непосредственные участники значимых встреч и круглых столов, на которых обсуждаются вопросы социальной защищенности людей старшего поколения, патриотического воспитания молодежи, участия ветеранов в общественной жизни города, вопросы благоустройства дворовых территорий и другие. В последний раз подобная встреча состоялась в начале сентября.

– Вместе мы обсудили план работы до нового года, поговорили о том, на что обратить внимание в предстоящий месячник благоустройства города. Районный совет ветеранов – наше подспорье в решении любых задач, мудрость и жизненный опыт ветеранов очень ценны, – говорит префект района Сергей Горбунов.

Совсем недавно один из активистов ветеранского движения, Почетный гражданин Рязани Дмитрий Алексеевич Черничкин принимал поздравления – ветерану исполнилось 92 года.

– Дмитрий Алексеевич – наша опора во многих вопросах и делах. Он организовал работу ветеранов в районном военкомате с допризывной и призывной молодежью. По составленному им графику члены лекторской группы совета ежедневно в течение работы допризывной комиссии встречаются в районном военкомате с молодежью и ведут беседы о необходимости военной службы, о том, как готовить себя к ней, о самовоспитании в себе силы воли, стойкости и мужества. Как председатель комиссии по работе с молодежью и участник Великой Отечественной войны, Дмитрий Алексеевич проводит большую работу не только в школах района, но и в детских и студенческих учреждениях, библиотеках, воинских подразделениях и учреждениях исполнения наказаний Рязани и области. Мы гордимся своим земляком, – говорит Сергей Горбунов.

Имениннику вручено персональное поздравление главы администрации города Рязани и памятный подарок от префектуры района.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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