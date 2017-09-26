Плата за госуслуги

Рязанское управление министерства юстиции РФ разъясняет порядок возврата или зачета государственной пошлины

Излишне, то есть ошибочно, уплаченная или взысканная госпошлина может быть возвращена плательщику или зачтена в счет суммы госпошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия на счет того же уполномоченного органа – администратора доходов бюджета, на счете которого числится переплата.

На практике в основном используется возврат госпошлины. Для этого рекомендуется придерживаться следующего алгоритма. Во-первых, следует определить сумму госпошлины к возврату. Она подлежит возврату в полном размере в следующих случаях: если вы уплатили госпошлину за государственную регистрацию и отказались от совершения юридически значимого действия до подачи документов на совершение таких действий, то есть до начала процедуры государственной регистрации; если суд вернул или отказался принять ваше заявление, жалобу или иное обращение или уполномоченный орган отказал в совершении нотариальных действий.

Бывает, что сумма уплаченной госпошлины не возвращается, но она обязательно засчитывается при повторном предъявлении исков, в том числе административных, если не прошло трех лет со дня вынесения предыдущего решения. Для зачета суммы госпошлины к повторному иску, нужно приложить первоначальный документ об уплате госпошлины. Госпошлина возвращается, если Верховный суд РФ, суд общей юрисдикции или арбитражный суд прекратил производство по делу или оставил исковое заявление без рассмотрения. На такой же исход по судьбе уплаченных средств можно рассчитывать при отказе в выдаче загранпаспорта или проездного документа беженца. То же происходит и при получении уведомления о принятии вашего заявления об отзыве заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы до даты регистрации. Разумеется, средства возвращаются, если вы просто ошибочно уплатили госпошлину. Есть случаи, когда госпошлина подлежит не полному возврату, а только частично. Это бывает, если вы уплатили госпошлину в размере свыше установленного налоговым законодательством. В этом случае вернуть смогут только переплату.

Интересен случай возврата, когда вы как правообладатель подали заявление о прекращении государственной регистрации прав, ограничений прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В данном случае госпошлина будет возвращена в размере 50%. Бывает, что вы являетесь истцом по делу и заключаете мировое соглашение до того, как Верховный суд РФ или арбитражный суд примет решение. Тогда госпошлина тоже подлежит возврату в половинном размере. Ну и совсем не подлежит возврату госпошлина тогда, когда мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, Верховного суда РФ, или если ответчик добровольно удовлетворил требования истца после его обращения в Верховный суд, арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к производству, а также при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении судом общей юрисдикции. Интересно, что госпошлину не вернут, если вы уплатили ее за нижеперечисленные действия, но не произвели их. А это государственная регистрация заключения, а также расторжения брака, госрегистрация перемены имени, внесение исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния. Аналогичными случаями являются регистрация прав, ограничений прав на недвижимое имущество, сделок с ним, если в госрегистрации вам официально отказали. Положение спасает специальное примечание Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики, который решил, что пошлину можно возвращать в перечисленных выше случаях, если отказ от предполагающих пошлину действий произошел до обращения в уполномоченный орган. Возврат уплаченной госпошлины осуществляется по заявлению в конкретный уполномоченный орган по утвержденной форме. Эта адресация касается всех случаев, кроме судебных, где заявление подается в налоговый орган по месту нахождения суда.

По материалам пресс-службы Рязанского управления Министерства юстиции РФ