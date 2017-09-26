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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Всему – свое время

00:01 / Авторская колонка
Всему – свое время

Площадка около торгового центра «Премьер» в Рязани стала одним из излюбленных мест сбора байкеров. Наверное, многие прохожие так же, как и я, восхищаются, глядя на этих людей и мощь их мотоциклов. Вот только начала замечать, что среди взрослых стало все больше тусоваться подростков. Видя то, какие кульбиты порой выделывают некоторые из них, сердце невольно сжимается и дух захватывает.

Все это, конечно, феерично и красиво. Особенно ярко и зрелищно смотрелось бы такое действо на арене. Однако в реальной жизни есть и другая сторона. Периодически в сводках происшествий появляются сообщения об авариях с участием юных мотоциклистов. К сожалению, последствия почти всегда очень серьезные для начинающих байкеров.

Что же движет людьми, которые выбирают для себя из всех видов транспорта мотоцикл? «Жажда скорости и ощущение абсолютной свободы», – ни на минуту не задумываясь, быстро и легко ответила мне как-то знакомая девушка-байкер. Ей двадцать один год, она учится на бухгалтера в одном из рязанских вузов. Говорит, что вначале шокировала своих одногруппников и преподавателей, когда приезжала на мотоцикле на занятия. Уж очень не вязался столь хрупкий образ девушки с ее брутальным средством передвижения.

А началось все весьма банально. Однажды приятель предложил прокатиться девушке в качестве пассажира на мотоцикле. Она в первый момент сомневалась – стоит ли соглашаться. Но, по ее признанию, уже буквально через пару минут после начала пути вошла во вкус. «Тогда меня охватили непередаваемые словами чувства. Адреналин, наверное, зашкаливал. Хотелось так ехать и ехать бесконечно», – поделилась знакомая. Именно после того случая она во что бы то ни стало решила научиться управлять, получить права и когда-нибудь приобрести мотоцикл. О своих планах девушка сразу же рассказала родителям. Они, естественно, в ужас пришли, ведь дочери только-только шестнадцать исполнилось. Однако, поразмыслив, посчитали, что уж лучше они сами купят ей мопед, чем она будет ездить на чужом или с кем-нибудь другим как пассажир. Кстати, управлять мопедом мою знакомую научил ее папа. Мотопрогулки вначале были семейными – девушка ездила только вместе с родителями где-нибудь в лугах, вдали от городских дорог и оживленных трасс. На совершеннолетие родители подарили дочери китайский мотоцикл, который был мощнее предыдущего мопеда. Знакомая, как только ей исполнилось восемнадцать, с первого раза сдала на права и стала ездить уже по Рязани. Она четко усвоила для себя урок – ездить только в полной экипировке и, набирая скорость, никогда не терять голову.

В моем школьном детстве у большинства одноклассников были мотоциклы. Конечно, не такие мощные, как сейчас. Разъезжали, в основном, на «Минске», который кому-то доставался от отца, а кому-то – от старших братьев. Счастливчиков, владевших новеньким транспортным средством, было мало. Некоторые старшеклассники и в школу приезжали на мотоциклах.

Тогда мне казалось, что ничего странного в этом нет. А сейчас думаю: как родители вообще могли отпускать своих сыновей, которым и на права-то еще было рано учиться, свободно разъезжать по селу? Почему учителя и другие люди спокойно наблюдали за этим, и никто ни разу не возмутился? Юных гонщиков не стало меньше, даже когда произошел трагический случай. Двое выпускников (они учились года на два старше меня) в ночь после последнего звонка на мотоцикле вылетели на встречку, столкнулись с другим мотоциклом и погибли. Это было ужасным горем для родителей, родственников, друзей. Произошедшее долго обсуждали, винили и плохое освещение, и крутой поворот, и разбитую дорогу…

Сегодня за езду на мотоцикле без прав грозит штраф, да и само транспортное средство наверняка будет эвакуировано на штрафстоянку. И все-таки думается, что главным критерием в данной ситуации является здравый смысл и элементарное чувство самосохранения, а скоростью ребенок еще успеет насладиться (если захочет), когда станет совершеннолетним. Всему – свое время…

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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