Завод пластиковых водосточных систем ТЕХНОНИКОЛЬ открылся в Рязани

На территории, ранее принадлежавшей заводу «ЗИЛ», открылось новое экспортоориентированное производство. Широкий спектр надежных и эффективных строительных материалов поставляется с рязанских заводов компании более чем в 40 стран мира. В нашем же регионе расположены несколько научных центров корпорации, где в постоянном режиме разрабатывают новые рецептуры и совершенствуют строительные материалы. Инновации в комплексе с проверенными технологиями двигают строительную отрасль вперед, делая жилье более качественным и доступным.

«Лучший энергоэффективный малоэтажный жилой дом страны»

В комплексном подходе к решению строительных задач ТЕХНОНИКОЛЬ предложил собственную систему коттеджного домостроения ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ. Новый стандарт домашнего комфорта нашел своих приверженцев в России.

Первый ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ, сочетающий доступную цену и высокую энергоэффективность, появился в Калужской области. Регион, где функционирует большое число индустриальных парков, особых экономических зон и промышленных кластеров, известен своей открытостью ко всему новому. Неудивительно, что именно там – в Боровском районе, был реализован пилотный проект, доказавший эффективность расчетов ТЕХНОНИКОЛЬ на практике. Дом площадью 165 кв. м обошелся хозяйке менее чем в 25 тыс. руб. за кв. м «под ключ», при этом в самые холодные зимние месяцы ее коммунальные платежи составляют всего полторы тысячи рублей. Эксперты высоко оценили результаты пилотного проекта, отметив, что именно такой разумный подход к энергосбережению оптимален для России. Дом в Калужской области стал победителем II конкурса Минэнерго РФ ENES и Конкурса Инновационных проектов НОПРИЗ-2016, как лучший энергоэффективный коттедж страны.

Хозяйка «титулованного» коттеджа Елена Тонкаль признается: модное сегодня слово «энергоэффективность» не стояло на первом месте при выборе технологий для будущего жилья. Важно было, чтоб дом получился надежным, красивым, комфортным, и при этом «в рамках бюджета». Сейчас сэкономленные на коммунальных платежах средства Елена может вкладывать в непрекращающееся обустройство коттеджа.

– О собственном доме я мечтала давно, понемногу привозила предметы для оформления его интерьера из заграничных поездок, четко представляла, каким именно он будет: с камином на первом этаже и балконом на втором. А когда предметно встал вопрос его приобретения, строительства, оказалось, что это не так-то просто. Готовые дома не устраивали меня либо планировкой, либо качеством и ценой, – признается Елена Тонкаль. – Инженеры ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ предложили построить дом в соответствии с моими пожеланиями по доступной цене и в короткий срок. Я согласилась и не прогадала. Могу сказать, что не задумываюсь, как работают технологии моего энергоэффективного коттеджа, но точно знаю – это принципиально новое качество комфортной жизни.

И на севере, и на юге

Успех пилотного проекта положил начало массовому освоению стандартов ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ подрядными организациями по всей стране. Сегодня партнерами франшизы стали уже более 100 строительных компаний и частных бригад, что делает новый стандарт домашнего комфорта доступным для жителей самых разных регионов России.

– ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ уникальной архитектуры и планировки можно построить в любой точке России (с ГСОП не выше 7400), – комментирует руководитель направления ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ Андрей Баннов. – Стандартами предусмотрено два вида фундаментов – «Утепленная шведская плита» и «Свайно-винтовой фундамент», поэтому основанием для коттеджа может стать и многолетнемерзлая земля, и болотистая местность, и постоянно затопляемый паводками или отличающийся пересеченным рельефом участок. Благодаря тому, что коттедж энергоэффективный (потребляет вдвое меньше тепловой энергии по сравнению с домом, построенным по СНиП), его вполне можно отапливать электричеством, не привязываясь только к газифицированным участкам.

Именно эти преимущества и позволили жительнице Татарстана после выхода на пенсию осуществить мечту всей своей жизни. Она продала квартиру и переехала в курортный поселок Лоу. Негазифицированный участок со сложной геологией в 10 минутах ходьбы от Черного моря обошелся в разы дешевле соседних, а уютный коттедж с отделкой сайдингом цвета состаренной древесины отлично вписался в живописные окрестности.

Новый экономичный подход к строительству коттеджей оказался интересен и для сурового климата Сибири. В прошлом году первый за Уралом ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ появился в Кемерове. Климатическая зима там длится примерно на полтора месяца дольше календарной. Экономия за счет энергосбережения за 8 месяцев использования отопления здесь особенно ощутима. Энергоэффективный загородный коттедж современной архитектуры площадью 80 кв. метров заказала жительница столицы Кузбасса. Изначально его планировали использовать как дачу. Но заказчики были приятно удивлены, что дом хорошо держит тепло при минимальном отоплении зимой и очень комфортен при эксплуатации летом.

Красивые дома

ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ – это возможность всего за один сезон изменить свою жизнь к лучшему и стать владельцем загородного дома. Причем именно такого, о котором мечтает конкретная семья – от респектабельной скандинавской виллы до избы в русском стиле или причудливого хай-тека. Для желающих предусмотрены и типовые проекты. Так, один из них, проект «ПЕРВЫЙ», делает радость загородной жизни доступной для молодой семьи. Коттедж в стиле скандинавского сельского дома с комфортом городской квартиры площадью 44,4 кв. м «под ключ» обойдется от 1,2 млн. рублей. При этом прогнозируемые расходы на его отопление газом составляют всего 2250 рублей в год. Пространство в данном проекте использовано с максимальной пользой: он включает в себя единую зону гостиной и кухни, две спальни и небольшую уютную веранду.

Чаще всего люди хотят видеть на своем загородном участке особенный, непохожий на другие дом. И стандарты ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ дают большой простор для воплощения фантазий архитекторов и будущих жильцов. Так, построенный по ним в прошлом году в подмосковном Алешкине своеобразный «дом-курорт», где семья может в полной мере получать удовольствие от жизни, наслаждаться отдыхом и общением, стал победителем международного архитектурного конкурса «Красивые деревянные дома» в номинации «Лучший архитектурный объект по итогам онлайн голосования».

Еще один интересный проект реализован недавно в Чеховском районе Московской области в рамках первой в России Ярмарки комфортной жизни Open Village. Это «дом-амбар» Barn house. Переосмысленный архетип сельского амбара – модный тренд в европейской архитектуре, сочетающий старое и новое. Его отличительные черты: простота форм – прямоугольник в периметре, преобладание естественных материалов в отделке, культ пространства и света. Стандарты ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ оптимально подходят для возведения в условиях климата России домов в стиле Barn house. Благодаря энергоэффективности и комплексному подходу к созданию комфорта, в таком доме с большой зоной остекления и открытого пространства будет тепло и уютно в любое время года.

– Использование комплекса адаптированных к российским условиям лучших мировых строительных практик и последних достижений в области производства строительных материалов способно вывести коттеджное домостроение в России на качественно новый уровень, – резюмирует Андрей Баннов. – ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ уже получил высокую оценку как со стороны экспертов отрасли, так и со стороны своих первых владельцев. Есть интерес к системе и в Рязани, сейчас в планах реализация масштабного инвестиционного проекта в туристическом сегменте региона. Концепция энергоэффективного и экодружелюбного дома отлично вписывается в идею создания экопарка. Возможно, что совсем скоро мы сможем подробнее рассказать читателям об этом начинании.