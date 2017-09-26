Знать и выполнять

В коммунальных организациях области контролируется охрана труда. Плановая проверка прошла в СКП «Теплотехника №2»

Организация небольшая, но очень значимая для г. Ряжска. От успешной и грамотной работы коллектива зависят комфорт и благополучие жителей 185 домов города. В сфере его влияния – восемь котельных, пять автономных тепловых пунктов и семь центральных. Протяженность тепловых сетей составляет более 28 километров. Этим сетям перевалило за сорок лет, и они давно нуждаются в замене. Как сказал начальник ПТО Сергей Маврин, удается в год поменять от одного до шести километров теплотрассы.

И все же, несмотря на трудности, специалисты «Теплотехники» умудряются практически без срывов обслуживать дома. Не случайно, наверное, всякий раз, когда заканчивается отопительный сезон, директор Михаил Шорников и другие работники облегченно вздыхают, мол, пронесло. Это означает, что в холодное время в домах было тепло, люди пользовались горячей водой, работники предприятия получали зарплату, повышали свой профессиональный уровень с тем расчетом, чтобы новый отопительный сезон начать во всеоружии. Можно перевести дыхание. Но ненадолго. Передышку работники предприятия всегда используют на подготовку к следующему отопительному сезону и очень ответственно подходят к организации охраны труда на производстве.

Директор муниципального коммунального предприятия «Теплотехника №2» Михаил Николаевич Шорников по опыту знает, что служба охраны труда на производстве требует постоянного внимания. От этого зависит и безопасность, и зар-

плата нынешних работников, привлекательность и имидж предприятия вообще. Тем более что трудовое законодательство постоянно меняется. Фактически ежегодно в него вносятся изменения и дополнения. Не зная этих особенностей, нельзя грамотно вести производственный процесс.

Государственный инспектор труда Людмила Васютина отметила, что руководство коммунального предприятия Ряжска МПК «Теплотехника №2» с пониманием относится к организации охраны труда: грамотно заключаются трудовые договоры, проводятся инструктаж, обучение и медицинские осмотры, спецоценка, ведется необходимая документация, словом, делается все, что положено. Работники этой организации чувствуют здесь свою защищенность, стараются работать на совесть, зная о том, что от этого зависит и их безопасность, и комфортное проживание горожан.

В этот день плановая проверка состояния охраны труда была проведена и в Ряжской центральной больнице. Здесь совершенно другая картина. У инспектора было такое впечатление, что руководство никогда и ничего не слышало об охране труда. А здесь, как нигде, должны понимать, что нет ничего дороже жизни. Не случайно, с каждым годом повышаются штрафные санкции за нарушения требований охраны труда, вплоть до уголовного наказания. Законы в нашей стране в этой сфере достаточно суровы. Нарушение законодательства в области трудового права влечет за собой наказание для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 15 до 20 тыс. рублей или дисквалификацию сроком от 1 до 3 лет. Для юридических лиц штрафы составляют от 130 и выше тыс. рублей или приостановку деятельности организации.

До последнего времени и в Рязанской области далеко не все благополучно было в этом отношении – смертность на производстве оставалась высокой, особенно на предприятиях малого бизнеса. Здесь этот показатель в пять раз выше, чем в бюджетных и муниципальных предприятиях. К счастью, ситуация меняется. Это выявили плановые проверки в Александро-Невском, Ряжском, Захаровском да и других районах области. В этих муниципальных образованиях вопросы охраны труда находятся под контролем глав администраций.

– Задача состоит в том, чтобы не только работать безаварийно, но и улучшить санитарные условия работников, повысить им зарплату, обеспечить сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, – говорит заместитель главы администрации Александро-Невского района Нина Объедкова. – Принятые меры позволили в этом году работать без травматизма.

Как известно, приоритетной ценностью для каждого общества является человек и его здоровье. Нельзя пренебрегать правилами безопасности ни ради высокой зарплаты, ни ради уровня рентабельности. Ни на успешном предприятии промышленности, ни в медицинском учреждении, ни в любом другом. Жаль, что далеко не все это понимают.

На снимках: встреча с главой администрации Ряжского района и руководством МПК «Теплотехника №2».