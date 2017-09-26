Возраст делу не помеха

23 сентября свой юбилей отмечает главный инженер АО «Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» Николай Дмитриевич Недуруев

Мы все надеемся на лучшее, а лучшее – на нас. Это выражение в полной мере относится к Николаю Дмитриевичу Недуруеву. Практически вся его трудовая деятельность прошла на одном предприятии. «Центрэлектромонтаж» – прежнее его название. Он развивался при его непосредственном участии. Почти за сорок лет было построено огромное количество малых и больших предприятий. Это «Приобанк», Скопинский агрегатный завод, Приокский завод цветных металлов в Касимове, фабрика «Гознак» в Ряжске, цирк, Ледовый дворец и многие другие объекты, в том числе и в Москве. Бесконечно преданный своему делу, Николай Дмитриевич оставил о себе добрую память всюду, где бы он ни работал. Его строения всегда «рождались» по любви и поэтому служат долго и надежно.

– Свои годы я прожил интересно: занимался любимым делом, вырастил двух дочерей, есть внуки, – рассказывает о себе Николай Дмитриевич. – Мое огромное желание, чтобы в организацию, которой я посвятил всю жизнь, в будущем пришли такие же заинтересованные специалисты, какими мы были когда-то.

Поздравляем Вас, Николай Дмитриевич, с юбилеем! Хочется верить, что Ваш богатый опыт и мудрость станут еще одной ступенькой в успешной работе Рязанского монтажного управления «ЦЭМ».