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Главная страница / Рязанские новости / 26 сентября 2017 года
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Возраст делу не помеха

00:01 / Строитель
23 сентября свой юбилей отмечает главный инженер АО «Рязанское монтажное управление «ЦЭМ» Николай Дмитриевич Недуруев
Возраст делу не помеха

Мы все надеемся на лучшее, а лучшее – на нас. Это выражение в полной мере относится к Николаю Дмитриевичу Недуруеву. Практически вся его трудовая деятельность прошла на одном предприятии. «Центрэлектромонтаж» – прежнее его название. Он развивался при его непосредственном участии. Почти за сорок лет было построено огромное количество малых и больших предприятий. Это «Приобанк», Скопинский агрегатный завод, Приокский завод цветных металлов в Касимове, фабрика «Гознак» в Ряжске, цирк, Ледовый дворец и многие другие объекты, в том числе и в Москве. Бесконечно преданный своему делу, Николай Дмитриевич оставил о себе добрую память всюду, где бы он ни работал. Его строения всегда «рождались» по любви и поэтому служат долго и надежно.

– Свои годы я прожил интересно: занимался любимым делом, вырастил двух дочерей, есть внуки, – рассказывает о себе Николай Дмитриевич. – Мое огромное желание, чтобы в организацию, которой я посвятил всю жизнь, в будущем пришли такие же заинтересованные специалисты, какими мы были когда-то.

Поздравляем Вас, Николай Дмитриевич, с юбилеем! Хочется верить, что Ваш богатый опыт и мудрость станут еще одной ступенькой в успешной работе Рязанского монтажного управления «ЦЭМ».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 167 (5454) от 21 сентября 2017 года
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