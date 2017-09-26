Первостроитель

Экскаваторщик Владимир Макаркин строил новый город почти полвека назад

Новомичуринцы вспомнинают тех, кто вел строительство Рязанской ГРЭС. Один из первостроителей – экскаваторщик Владимир Артемович Макаркин. Он родился в 1939 году в деревне Павловке Кораблинского района. Семья была многодетная, жили трудно, как все в те годы. Окончив Юраковскую школу-семилетку, Володя пошел учиться на тракториста в Пощуповское среднее профессиональное училище. Потом служил в армии, в строительных войсках, после службы работал в родном совхозе.

В октябре 1968 года началось строительство электростанции и города Новомичуринска. Сначала электростанция называлась Нижнепронская ГРЭС, потом стала называться Рязанской ГРЭС. Владимир Макаркин устроился в управление строительства экскаваторщиком. Первым делом тогда начали строить гидроузел, для того чтобы перекрыть реку Проню. Ведь для того, чтобы наполнить водохранилище, понадобилось около двух лет. За это время предстояло успеть построить электростанцию.

Владимир Артемович вспоминает сегодня, что осень была дожд-ливая, создавала дополнительные трудности в работе: размывало подъездные пути, насыщался водой грунт под ковшом, быстро намокала спецодежда. Глубина фундамента под электростанцию была три с половиной метра, дальше начиналась скальная порода, и углубления не требовалось. Но работы в очень непростых условиях для экскаваторщика всегда хватало.

Одновременно со станцией строился и развивался поселок – копали котлованы под дома и коммуникации. Вскоре срочно и оперативно потребовался мост через реку Галинку, там земляные работы экскаваторщики, и в их числе Владимир Макаркин, по просьбе главного инженера произвели менее чем за двое суток, за 36 часов. Тогда шел счет на часы. Мост был пущен.

Сегодня Владимир Артемович на заслуженном отдыхе. Все чаще вспоминает юность, рассказывает молодым о том, как на пустом месте создавался гигант электроэнергетики.

– Город сейчас полностью отстроен, в нем счастливо живут люди. Я на заслуженной пенсии, живу в деревне, у меня хозяйство. Желаю всем здоровья и счастья.

Как в песне поется: «Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить». Владимиру Артемовичу Макаркину довелось.